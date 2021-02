Zazzaroni: “De Laurentiis sta pensando già ad un progetto per il prossimo anno”

Nella giornata di oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni. Il giornalista ha parlato della situazione del Napoli, di De Laurentiis e di Gattuso.

Di seguito le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni:

Napoli? è una squadra in confusione e questo è un dato di fatto . Hanno preso un gol in un modo assurdo e a quel punto lì diventa un casino la partita. È una squadra che non sta bene ed è molto confusa.

Su Gattuso e i possibili sostituti

Gattuso confermato? Il problema è un altro. È chiaro ed evidente che nella testa del presidente c’è qualcosa di nuovo per il prossimo anno. Quindi si va avanti cercando di non perdere questo quarto posto. Ed è difficile. Non so se questa squadra ha la fiducia dentro di sé per farlo, ma bisogna augurarselo. Il Napoli deve ritrovare gli stimoli giusti. Hai delle partite importanti e devi tirare fuori qualcosa di importante. Chi prendi oggi? Chi è che arriva oggi a Napoli per fare 4 mesi? Nessuno. Spalletti? Spalletti secondo voi risolve il problema!?. Benitez? Se De Laurentiis avesse la risposta definitiva di Benitez, aspetterebbe!? Benitez dice che non può parlare, bene ci faccia sapere se vuole venire. Sarri? Credo sia molto difficile. Credo che lui voglia andare ad allenare e non a gestire. Secondo qualcuno potrebbe essere possibile, ma da quello che ci risulta si parla di tanti.