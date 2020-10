Ivan Zazzaroni, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole riprese della nostra redazione:

“Non ho mai visto un catenaccio fatto dagli olandesi. Se il Napoli non ha la possibilità di giocare in contropiede può andare in grande difficoltà, Gattuso deve inventarsi qualcosa di diverso. E’ falso che l’AZ fosse decimata dalle coronavirus. In realtà mancava solo un titolare (un centravanti, ndr), e nemmeno sarebbe servito più di tanto dal momento che gli olandesi giocavano con una sorta di 6-3-1. La lentezza di Fabian e inciso sul risultato e sullo sviluppo del match. L’AZ si è chiusa bene in difesa, sembrava una squadra allenata da Nereo Rocco”.

Zazzaroni finalmente smentisce i tanti media che dicono il contrario: l’AZ non era decimata dal Covid. Qualcuno a Milano ha detto che il Napoli non è riuscito a incidere contro la primavera dell’Alkmaar. Niente di più falso.

Clicca qui per restare sempre aggiornato sul Napoli

The post Zazzaroni finalmente smentisce i tanti media che dicono il contrario: “L’AZ non era decimata dal Covid!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento