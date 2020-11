Zazzaroni: “Napoli questa sera favorito. Sarà la partita di Fabian Ruiz”

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in vista di Napoli-Milan.

Le parole di Zazzaroni

“Napoli-Milan per me sarà la partita di Fabian Ruiz. Gli azzurri sono favoriti. Non ho mai creduto in un Milan da scudetto, nemmeno in queste prime giornate che è lì sopra. Nonostante l’ottimo inizio. In settimana ho mandato un messaggio a Gattuso, scherzando gli ho detto che se perde con Bonera deve stracciare il tesserino. Nel Napoli vedrei bene due terzini come Hernandez e Spinazzola, ma è praticamente impossibile che Milan e Roma te li diano”.

