Zazzaroni sull’episodio tra il tifoso del Napoli e il dirigente dell’ Atalanta: “Quello del team manager orobico è un reato”

L’episodio di ieri, tra il tifoso del Napoli e il dirigente dell’Atalanta che lo ha insultato dandogli del terrone, fa ancora discutere. L’episodio è stato reputato un fatto grave e a tal proposito la procura della FIGC ha aperto un inchiesta. Sono stati tanti ad esprimere il proprio disappunto a riguardo, tra questi il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni stigmatizza il comportamento del dirigente orobico

Ivan Zazzaroni, nel consueto editoriale per il Corriere dello Sport, stigmatizza il comportamento di Mirco Moioli, il team manager dell’Atalanta protagonista del grave episodio: “Gasperini aveva già risposto alla provocazione con altri insulti, e sarebbe bastato. Ora non capisco che bisogno c’era di sconfinare nella discriminazione. Dire ‘terrone’ a un meridionale significa offenderlo e denigrarlo per le sue origini o per la sua cultura. E ciò è un reato. Chi occupa determinati ruoli dovrebbe avere un atteggiamento consono e codici di comportamento diversi. Quando fai parte del mondo del calcio non puoi comportarti come se fossi al bar con gli amici dopo due birre”.

