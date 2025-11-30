domenica, 30 Novembre , 25

Milano, 24enne violentata fuori da un locale del centro

(Adnkronos) - Una ragazza di 24 anni ha...

Tre attivisti italiani feriti da coloni in Cisgiordania. Netanyahu chiede la grazia a Herzog

(Adnkronos) - Quattro attivisti stranieri - tre italiani...

Ucraina, nuovi raid russi. Delegazione Kiev negli Usa per negoziati

(Adnkronos) - Mentre proseguono gli attacchi russi in...

Latina, indiano trovato morto davanti casa: ferito alla testa

(Adnkronos) - Un cittadino indiano di 36 anni...
zecchino-d’oro,-oggi-domenica-30-novembre:-la-finalissima
Zecchino d’Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima

Zecchino d’Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima

DALL'ITALIA E DAL MONDOZecchino d'Oro, oggi domenica 30 novembre: la finalissima
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Oggi, dalle ore 17.20 alle ore 20 in diretta su Rai 1, appuntamento con la finale dello Zecchino d’Oro, in cui sarà decretata la canzone vincitrice tra le 14 in gara. Condurrà, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti. 

Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, firma testo e musica di ‘Raffa la giraffa’ che sarà cantata da Gaia, 7 anni, di Zeccone, piccolo centro in provincia di Pavia. L’attore Stefano Accorsi è coautore del testo di ‘Viva le api’ insieme a Rondine e Filippo Gentili (questi ultimi due firmano anche la musica con Matteo Milita), un brano che verrà cantato da Mattia, 9 anni, di Bologna. E ancora: il cantautore Enrico Nigiotti firma il testo e la musica (quest’ultima insieme a Enrico Brun) di Il lupo Duccio’, cantata da Mario, 5 anni, di Praia a Mara, in provincia di Cosenza. Infine, la ‘iena’ Andrea Agresti firma testo e musica di ‘Disco’, un brano che verrà interpretato da Ambra, 5 anni, di Capoterra, in provincia di Cagliari. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.