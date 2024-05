Zelenky: l’Ucraina è solo al 25% della difesa aerea necessaria

“Necessari almeno 7 sistemi e di 130 aerei moderni”

Milano, 18 mag. (askanews) – “Credo che oggi abbiamo circa il 25% di ciò di cui abbiamo bisogno per la difesa aerea dell’Ucraina”. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva rilasciata alla France Presse. “Per quanto riguarda gli aerei, lo dico apertamente: affinché la Russia non abbia la superiorità aerea, la nostra flotta dovrebbe avere 120-130 aerei moderni”. Zelensky ha poi ammesso che il suo Paese è a corto di truppe e che questo influisce sul morale delle forze armate. “Dobbiamo ricostituire le riserve di personale. Molte brigate, quelle esistenti, sono vuote. Dobbiamo farlo in modo che i ragazzi abbiano una rotazione normale. Il loro morale sarà migliorato. Poi è una questione di forza fisica e giustizia, per questo è necessario preparare le riserve”.