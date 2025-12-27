Zelenski: “Ci servono aerei, armi e soldi. Putin non vuole la pace e la Russia non si fermerà all’Ucraina”

ROMA – “Non è stata l’Ucraina a iniziare questa guerra. È stata la Russia. L’Ucraina ha appoggiato la proposta di cessate il fuoco del presidente Trump. L’Ucraina ha accettato molti compromessi diversi, come documentato nelle nostre bozze di accordo e nel nostro piano in 20 punti. L’Ucraina è disposta a fare tutto il necessario per porre fine a questa guerra”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Per noi, aggiunge, “la priorità numero uno – o l’unica priorità – è porre fine alla guerra. Per noi, la priorità è la pace. Dobbiamo essere forti al tavolo dei negoziati. Per essere forti, abbiamo bisogno del sostegno del mondo: dell’Europa e degli Stati Uniti. E questo include le difese aeree – che attualmente sono insufficienti -, le armi – che attualmente sono insufficienti – e il denaro – fortunatamente ora c’è una decisione europea, ma, francamente, c’è una costante carenza di fondi, in particolare per la produzione di armi e, soprattutto, di droni”.

“In questa guerra della Russia contro l’Ucraina- dice ancora-, noi vogliamo la pace, mentre la Russia dimostra di voler continuare la guerra. Se il mondo intero, Europa e America, sarà dalla nostra parte, insieme fermeremo Putin. Perché insieme vorremo tutti la stessa cosa: la fine della guerra, la pace, una pace normale, una pace sostenibile, sicura per il mondo intero. Se qualcuno – che siano gli Stati Uniti o l’Europa – è dalla parte della Russia, ciò significa che la guerra continuerà. Non ci sono altre opzioni. E questo è un rischio per tutti i paesi del mondo. Perché la Russia non si fermerà, indipendentemente da qualsiasi accordo, da qualsiasi messaggio eloquente da parte loro. Non si fermeranno all’Ucraina”.

