zelensky:-abbiamo-colpito-un-impianto-petroliero-russo-a-yaroslavl

Roma, 8 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un attacco a un impianto petrolifero russo situato nella città di Yaroslavl, “a oltre 700 chilometri dal confine ucraino”. In un post su X il presidente ucraino ha sottolineato che si tratta di “un impianto di grande importanza per il finanziamento della guerra russa”.

“Ringrazio le Forze armate e la nostra intelligence militare per questa dimostrazione di giustizia – ha aggiunto Zelensky – le sanzioni a lungo termine dell’Ucraina continuano in risposta agli attacchi russi contro le nostre città e i nostri villaggi. La Russia deve scegliere una vera pace e solo una forte pressione lo garantirà”.