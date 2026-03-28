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Zelensky: accordi decennali con i Paesi del Golfo sulla difesa
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Zelensky: accordi decennali con i Paesi del Golfo sulla difesa

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Firmate intese con Arabia Saudita e Qatar, presto anche con gli Emirati

Ucraina, 28 mar. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia accordi decennali di cooperazione nel settore della difesa con alcuni Paesi del Golfo. In un briefing online, il leader di Kiev spiega di aver già firmato intese con Arabia Saudita e Qatar e di essere pronto a concluderne una analoga anche con gli Emirati Arabi Uniti. Zelensky parla di un progetto di lungo periodo che comprende co-produzione industriale, costruzione di impianti e linee produttive sia in Ucraina sia nei Paesi partner.”Parliamo di una cooperazione di dieci anni – ha detto Zelensky – Abbiamo già firmato un accordo con l’Arabia Saudita; ne abbiamo appena firmato uno simile con il Qatar, anch’esso per dieci anni; nei prossimi giorni ne firmeremo uno con gli Emirati, sempre per dieci anni”. “Nel corso di questi dieci anni – ha aggiunto – lavoreremo alla co-produzione, costruendo impianti in entrambi i Paesi, linee di produzione in Ucraina così come in questi Paesi”.

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