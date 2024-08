zelensky-accusa-la-russia-di-ricattare-il-mondo-con-la-“minaccia-di-una-catastrofe-a-zaporizhia”

ROMA – Non si allenta la tensione tra Russia e Ucraina. Kiev continua ad avanzare nella regione di Kursk e si sta organizzando per nuovi attacchi. Azioni che non fanno ben sperare per l’apertura di un dialogo. Questi attacchi hanno reso “del tutto fuori luogo” l’avvio di “negoziati in questo momento”. L’ha detto l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov, parlando alla testata russa Life. Ha, però, aggiunto, che la proposta di pace russa all’Ucraina non è annullata.

Dal canto suo, Zelensky rinnova le accuse verso la Russia e afferma: “Per più di due anni, gli occupanti russi hanno controllato la più grande centrale nucleare d’Europa, la centrale nucleare di Zaporizhzhia. E la presenza russa rappresenta una minaccia fondamentale per la sicurezza delle radiazioni del nostro paese, di tutta l’Europa e del mondo“.

For more than two years, Russian occupiers have been controlling the largest nuclear power plant in Europe—the Zaporizhzhia NPP. And invariably, the Russian presence poses a fundamental threat to the radiation safety of our country, all of Europe, and the world. Russia is… pic.twitter.com/dN4Zyl33Xj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2024

“In ogni direzione- dice Zelensky- le nostre truppe stanno facendo un lavoro straordinario. Tuttavia, quando si tratta di rifornimenti dai nostri partner, abbiamo bisogno di accelerare le cose“. Il presidente – che spera di poter creare una zona cuscinetto in territorio russo – chiede agli alleati uno sforzo in più per avere rifornimenti utili alla causa ucraina: “Non ci sono vacanze in guerra. Abbiamo bisogno di decisioni, abbiamo bisogno di una logistica tempestiva per i pacchetti di aiuti promessi. Mi rivolgo specificamente agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Francia”.

“Inoltre- aggiunge- ci attendono importanti settimane di lavoro diplomatico, che coinvolgono vari partner. Europa, America, il Sud del mondo. Abbiamo già ampliato e continueremo ad ampliare la cerchia di coloro che sostengono una giusta fine di questa guerra. È fondamentale che l’Ucraina entri in questo autunno ancora più forte di prima”.

I received a briefing from Commander-in-Chief Syrskyi, covering the situation in the eastern part of Ukraine, operations in the Kursk region, the ‘exchange fund,’ and the equipping of our brigades, particularly the reserves, with ammunition and weapons. In every direction, our… pic.twitter.com/sNQYb9JJ3k — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2024

Gli ultimi aggiornamenti riportano che le forze armate dell’Ucraina hanno distrutto un ponte sul fiume Seym, vicino al villaggio di Karyzh a Kursk. Il 16 agosto le truppe avevano distrutto un ponte vicino al villaggio di Glushkovo e il giorno dopo a Zvannoye. La controffensiva della Russia, invece, si è abbattuta su Pokrovsk, nel Donetsk.

