domenica, 7 Settembre , 25

Zelensky: almeno 4 morti e 44 feriti nell’ultimo attacco russo

Attualità
Roma, 7 set. (askanews) – Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha effettuato un attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina, uccidendo almeno quattro persone e ferendone almeno 44. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky sui social network. “Massacri del genere, quando la vera diplomazia sarebbe potuta iniziare molto tempo fa, rappresentano un crimine deliberato e un prolungamento della guerra”, ha aggiunto. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. I due leader hanno coordinato i loro sforzi diplomatici e concordato nuove misure per rafforzare la difesa dell’Ucraina.

