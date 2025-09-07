zelensky:-almeno-4-morti-e-44-feriti-nell’ultimo-attacco-russo

Roma, 7 set. (askanews) – Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha effettuato un attacco aereo su larga scala contro l’Ucraina, uccidendo almeno quattro persone e ferendone almeno 44. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky sui social network. “Massacri del genere, quando la vera diplomazia sarebbe potuta iniziare molto tempo fa, rappresentano un crimine deliberato e un prolungamento della guerra”, ha aggiunto. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con il suo omologo francese, Emmanuel Macron. I due leader hanno coordinato i loro sforzi diplomatici e concordato nuove misure per rafforzare la difesa dell’Ucraina.