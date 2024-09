Zelensky annuncia il suo piano di pace: “Lo condividerò con gli Stati Uniti. Vogliamo garanzie”

ROMA – “Ho preparato un piano“. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato i prossimi passi in cantiere per arrivare a una fine del conflitto con la Russia. Lo fatto in occasione della sua visita al Forum Thea Ambrosetti di Cernobbio con un’intervista rilasciata ai direttori di sei testate italiane, Repubblica, Corriere della Sera, la Stampa, Sole 24 Ore, Tg1 e Skytg24.

“Voglio condividerlo con il presidente vigente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall’America. Spero che avrò occasione di far vedere questo piano a Biden e ai potenziali candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump, e avere un feedback e un riscontro. Noi vogliamo delle garanzie“, ha detto.

Nel piano, che sarà presentato formalmente a novembre, “non si parla solo di armi- ha spiegato, come riporta il Corriere della Sera- ma di condizioni importanti e internazionali. Per noi sarà importante capire quali saranno le condizioni della nostra difesa. Se avremo un pacchetto di deterrenza, questo sarà molto importante per poter mettere fine alla guerra a condizioni fondate sulla diplomazia”.

“Se concordiamo un cessate-il-fuoco adesso, sarà solo un altro congelamento del conflitto – ha risposto Zelensky al Corriere -. Noi vediamo bene chi sono i combattenti russi oggi, sono trattati da Putin come carne da macello. Lui sta riempiendo il nostro Paese con il sangue di milioni di persone impreparate a combattere e se noi adesso accettiamo un cessate il fuoco senza garanzie per l’Ucraina, Putin lo userà di nuovo per preparare una nuova aggressione. La Russia ha più persone, una popolazione più grande della nostra: non possiamo dargli questo vantaggio senza avere prima delle garanzie di sicurezza a nostro favore”.

NUOVO ATTACCO AEREO RUSSO A SUMY

Intanto, un attacco aereo russo ha provocato la morte di due persone a Sumy. “Altre quattro sono rimaste ferite, tra cui due bambini”, riferisce l’amministrazione militare della regione su Telegram. Nella notte sono stati abbattuti 15 droni russi su 23. Antony Blinken sarà a Londra domani e martedì per discutere di Medio Oriente e Ucraina. Lo ha ha annunciato il Dipartimento di Stato.

