zelensky-arrivato-a-palazzo-chigi,-accolto-da-meloni

Avrà ora inizio il colloquio

Roma, 9 dic. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a palazzo Chigi, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel cortile d’onore sono stati eseguiti gli inni nazionali e avrà ora inizio il colloquio tra i due.Ad accogliere Zelensky anche una bandiera ucraina, sventolata da alcuni cittadini su Galleria Colonna. Verso piazza di Monte Citorio, invece, la grande bandiera dell’Europa con al centro quella ucraina retta dagli esponenti di +Europa.

