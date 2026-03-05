zelensky:-attendiamo-gli-usa-per-riprendere-negoziati.-trump:-non-ha-carte,-deve-fare-un-accordo

Roma, 5 mar. (askanews) – Mentre gli Stati Uniti restano concentrati sull’Iran, “dove siamo chirurgici” negli attacchi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i negoziati per la pace in Ucraina continuano. Il presidente ucraino Volodymyr “Zelenksy deve darsi da fare e deve chiudere un accordo”, ha dichiarato a Politico il presidente Usa, convinto che il leader russo Vladimir Putin sia “pronto a fare un’intesa”. Secondo Trump “è impensabile che (Zelensky) sia l’ostacolo. Non ha le carte (da giocarsi). Ora ne ha ancora di meno”.

Dal canto suo Zelensky – che ha avuto oggi una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella quale la premier ha rinnovato il sostegno dell’Italia – ha fatto sapere di attendere gli Usa per il riprendere processo diplomatico. “Continueremo il processo diplomatico quando i nostri partner americani saranno pronti a lavorare come concordato: formati bilaterali con loro, formati trilaterali con la Russia, così come il lavoro con gli europei”, ha affermato il presidente ucraino. “In questo momento praticamente tutta l’attenzione del mondo è concentrata sulla situazione intorno all’Iran e, indipendentemente da quanto dureranno lì le ostilità, dobbiamo essere pronti a riprendere la diplomazia in qualsiasi momento”.

Anche se “i russi restano attivi lungo la linea del fronte e gli attacchi continuano”, Zelensky ha sottolineato il “passo positivo”, avvenuto nel frattempo dello scambio di prigionieri: “Altre duecento delle nostre persone sono tornate a casa dalla prigionia russa. Ci aspettiamo che gli scambi continuino nei prossimi giorni”.

Nell’attesa della ripresa dei negoziati trilaterali, oggi il presidente ucraino ha anche annunciato che Kiev fornirà supporto agli Stati Uniti in Medio Oriente per arginare gli Shahed iraniani. “Abbiamo ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti per un supporto concreto nella difesa contro gli ‘Shahed’ nella regione del Medio Oriente. Ho incaricato di fornire i mezzi necessari e di garantire la presenza di specialisti ucraini in grado di assicurare il livello di sicurezza richiesto”, ha detto Zelensky.