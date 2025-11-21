zelensky:-“con-macron-e-starmer-stiamo-lavorando-al-documento-usa”.-ma-il-cremlino:-“non-abbiamo-ricevuto-ancora-nulla”

ROMA – “A livello ufficiale non abbiamo ricevuto nulla”: così Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, in merito alla proposta dell’amministrazione degli Stati Uniti per porre fine al conflitto armato tra Ucraina e Russia.

Le dichiarazioni del responsabile sono state rilanciate dai media di Mosca. “Stiamo vedendo alcuni nuovi elementi, ma ufficialmente non abbiamo ricevuto nulla” ha detto Peskov. E ancora: “Non c’è stata alcuna discussione sostanziale su quei punti”.

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrive su X: “Ho tenuto una chiamata congiunta con il presidente della Francia Emmanuel Macron, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Sono grato per il loro sostegno di principio all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Abbiamo discusso del piano di pace per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti, del presidente Trump e della sua squadra volti a porre fine a questa guerra. Stiamo lavorando sul documento preparato dalla parte americana. Questo deve essere un piano che garantisca una pace reale e dignitosa”.

Zelensky ha aggiunto che “stiamo lavorando a stretto contatto per garantire che le posizioni di principio siano tenute in considerazione. Abbiamo coordinato i prossimi passi e concordato che i nostri team lavoreranno insieme ai livelli corrispondenti”.

