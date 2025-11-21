venerdì, 21 Novembre , 25

Laura Efrikian e le Kessler: “Hanno fatto bene. Io non vorrei mai diventare una specie di ortaggio”

(Adnkronos) - "Io penso che abbiano fatto bene"....

Il Messaggero, Roberto Napoletano nuovo direttore

(Adnkronos) - Caltagirone Editore comunica che, a partire...

Focolaio di legionella a Milano, una casa positiva: ora si controlla l’acquedotto

(Adnkronos) - A Milano sono state campionate in...

Quanti errori in cucina, dal frigo all’igiene: il decalogo dell’Iss per pasti sicuri

(Adnkronos) - Dove vanno messe le uova? Come...
zelensky:-“con-macron-e-starmer-stiamo-lavorando-al-documento-usa”.-ma-il-cremlino:-“non-abbiamo-ricevuto-ancora-nulla”
Zelensky: “Con Macron e Starmer stiamo lavorando al documento USA”. Ma il Cremlino: “Non abbiamo ricevuto ancora nulla”

Zelensky: “Con Macron e Starmer stiamo lavorando al documento USA”. Ma il Cremlino: “Non abbiamo ricevuto ancora nulla”

MondoZelensky: “Con Macron e Starmer stiamo lavorando al documento USA”. Ma il Cremlino: “Non abbiamo ricevuto ancora nulla”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “A livello ufficiale non abbiamo ricevuto nulla”: così Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, in merito alla proposta dell’amministrazione degli Stati Uniti per porre fine al conflitto armato tra Ucraina e Russia.

Le dichiarazioni del responsabile sono state rilanciate dai media di Mosca. “Stiamo vedendo alcuni nuovi elementi, ma ufficialmente non abbiamo ricevuto nulla” ha detto Peskov. E ancora: “Non c’è stata alcuna discussione sostanziale su quei punti”.

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrive su X: “Ho tenuto una chiamata congiunta con il presidente della Francia Emmanuel Macron, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Sono grato per il loro sostegno di principio all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Abbiamo discusso del piano di pace per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Apprezziamo gli sforzi degli Stati Uniti, del presidente Trump e della sua squadra volti a porre fine a questa guerra. Stiamo lavorando sul documento preparato dalla parte americana. Questo deve essere un piano che garantisca una pace reale e dignitosa”.

Zelensky ha aggiunto che “stiamo lavorando a stretto contatto per garantire che le posizioni di principio siano tenute in considerazione. Abbiamo coordinato i prossimi passi e concordato che i nostri team lavoreranno insieme ai livelli corrispondenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.