zelensky:-dipende-dai-partner-se-saranno-prese-decisioni

Roma, 28 dic. (askanews) – “Se saranno prese decisioni, dipende dai nostri partner”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha sottolineato che quelli attuali “sono alcuni dei giorni diplomatici più intensi dell’anno e molte decisioni possono essere prese entro il Capodanno: stiamo facendo tutto il possibile affinché questo accada”.

Decisioni che possono essere prese “da coloro che aiutano l’Ucraina e da chi esercita pressione sulla Russia affinché i russi sentano le conseguenze della loro stessa aggressione”, ha aggiunto Zelensky, “Solo in questa settimana hanno lanciato oltre 2.100 droni d’attacco, circa 800 bombe guidate e 94 missili di vario tipo. Tutto contro il nostro popolo, contro la vita e contro tutto ciò che ne garantisce la normalità, soprattutto contro la nostra infrastruttura energetica”. “Le nostre squadre di riparazione, gli operatori energetici e i soccorritori del Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina lavorano letteralmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per proteggere la vita e ripristinare l’erogazione di energia”, ha aggiunto Zelensky, “Ma è altrettanto importante che funzionino le sanzioni contro la Russia, tutte le forme di pressione politica per l’aggressione, la fornitura di missili per la difesa aerea all’Ucraina e che tutti noi finalizziamo i formati delle iniziative che porteranno alla fine di questa guerra e garantiranno la sicurezza”.

“È proprio di questi passi che parleremo oggi con i partner”, ha concluso il presidente ucraino, “Grazie a tutti coloro che stanno aiutando”.