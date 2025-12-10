zelensky:-“discussione-produttiva-con-la-parte-americana.-oggi-il-primo-incontro-sul-documento-per-la-ricostruzione-dell’ucraina”

ROMA – “Insieme al nostro team, ho avuto una discussione produttiva con la parte americana, Scott Bessent (il segretario al Tesoro, ndr), Jared Kushner (il consigliere di Trump, ndr) e Larry Fink (l’ad di BlackRock, ndr). Di fatto, questo potrebbe essere considerato il primo incontro del gruppo che lavorerà a un documento riguardante la ricostruzione e la ripresa economica dell’Ucraina”. Così su X il presidente Volodymyr Zelensky sul colloquio avvenuto in collegamento di cui pubblica le immagini.

Together with our team, I held a productive discussion with the American side – @SecScottBessent, @jaredkushner, and Larry Fink. In fact, this could be considered the first meeting of the group that will work on a document concerning reconstruction and economic recovery of… pic.twitter.com/NdmrPrXFtv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

“Abbiamo discusso gli elementi chiave per la ripresa, i vari meccanismi e le prospettive per la ricostruzione- prosegue-. Ci sono molte idee che, con il giusto approccio, potrebbero avere successo in Ucraina”.

E sulla questione pace, aggiunge: “Abbiamo anche aggiornato le nostre riflessioni sui 20 punti del documento quadro per porre fine alla guerra. È la sicurezza complessiva a determinare la sicurezza economica e a sostenere un ambiente imprenditoriale sicuro. Abbiamo anche concordato i prossimi contatti tra i nostri team”.

Zelensky, poi, assicura: “Come sempre, non ci saranno ritardi da parte nostra. Stiamo lavorando per ottenere risultati. Ringrazio il Presidente Trump e il suo team per il loro prezioso lavoro e il loro supporto”.

UNA NUOVA RIUNIONE DELLA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI

Qualche ora fa, Zelensky ha confermato una riunione della Coalizione dei Volenterosi: “Il programma di domani prevede un incontro nel formato della Coalizione dei Volenterosi, e stiamo lavorando in modo molto produttivo per garantire la sicurezza futura e prevenire una nuova aggressione russa. Questa settimana potrebbe portare novità per tutti noi e per porre fine allo spargimento di sangue. Crediamo che la pace non abbia alternative, e le questioni chiave sono come costringere la Russia a fermare le uccisioni e cosa, nello specifico, la dissuaderà da una terza invasione. Grazie a tutti coloro che stanno dalla parte dell’Ucraina!”.

TELEFONATA DI FRANCIA, GRAN BRETAGNA E GERMANIA A TRUMP

Nella giornata di oggi, i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania – Macron, Starmer e Merz – hanno discusso dell’Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel tentativo di “cercare di andare avanti” nel processo di pace. A riferirlo sono i media francesi, citando l’Eliseo. La chiamata è durata 40 minuti.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it