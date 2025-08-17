zelensky-domani-da-trump-con-leader-europei,-da-meloni-a-rutte

Milano, 17 ago. (askanews) – Oggi la call, domani Washington Dc. La “Coalizione dei Volenterosi” si sente in videoconferenza per discutere della situazione in Ucraina, prima di un impegnativo viaggio nella capitale americana, dove è atteso non soltanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma gli stessi leader europei come Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e anche il segretario generale della Nato Mark Rutte.

La discussione odierna è vista come una reazione al recente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, nella base militare Usa in Alaska. Alcuni partner europei dell’Ucraina criticano il tappeto rosso e la ‘promozione’ di status del presidente russo a seguito dell’incontro, oltre all’assenza di un cessate il fuoco. Tuttavia, il cancelliere tedesco Friedrich Merz vede anche aspetti positivi, come le possibili garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti d’America.

Intanto il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha chiesto maggiore pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra di aggressione russa. Ha aggiunto che l’Ucraina, prima di tutto, ha bisogno di garanzie per la propria sicurezza, di un rafforzamento delle sue capacità di difesa e di un pacchetto di misure deterrenti che costringano la Russia a porre fine alla guerra, ha dichiarato il ministro su X in vista della videoconferenza dei capi di Stato e di governo europei prevista per questo pomeriggio. Secondo quanto riferito, Sybiha ha tenuto colloqui con i suoi omologhi europei per coordinare le misure relative al passaggio. È inoltre necessario aumentare la pressione sanzionatoria sulla Russia, ha affermato il ministro.

UNA SQUADRA DI LEADER EUROPEI PER I COLLOQUI DI PACE

È diffuso lo scetticismo in Ucraina in seguito al summit in Alaska, portare con sé i leader europei potrebbe essere un tentativo da parte di Zelensky di impedire che si ripeta l’ormai leggendario scontro nello Studio Ovale con Trump e il vicepresidente J.D. Vance, avvenuto a febbraio.

Mentre la Commissione europea sta preparando un 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, Von der Leyen e altri leader europei si recheranno a Washington Dc con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lunedì. “Su richiesta del Presidente Zelensky, parteciperò domani alla Casa Bianca all’incontro con il Presidente Trump e altri capi di Stato e di governo europei”, ha scritto su X Von der Leyen.

Oltre a Meloni, saranno presenti in base alle attuali conferme anche il cancelliere Merz, il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer e il presidente finlandese Alexander Stubb.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius, il cancelliere Merz si recherà a Washington e “il viaggio servirà per uno scambio di informazioni con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska”, ha affermato il portavoce del cancelliere. “Il cancelliere Merz discuterà con i capi di Stato e di governo lo stato degli sforzi di pace e sottolineerà l’interesse della Germania per un rapido accordo di pace in Ucraina. “I colloqui riguarderanno, tra le altre cose, le garanzie di sicurezza, le questioni territoriali e il continuo sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa. “Ciò include il mantenimento della pressione delle sanzioni”.

“DIPLOMAZIA DEL GOLF”

Il statunitense “Politico” aveva precedentemente riferito che i leader europei volevano inviare Stubb ai colloqui perché la sua presenza avrebbe potuto contribuire a prevenire potenziali scontri tra Trump e Zelensky in un momento delicato, hanno detto a Politico due diplomatici europei e una persona a conoscenza della questione. Stubb è diventato un influente intermediario tra l’Europa e Trump, ha riportato il quotidiano statunitense “The Wall Street Journal” nel suo ampio profilo su Stubb pubblicato all’inizio di questa settimana, in seguito a quella che è ampiamente indicata come la “diplomazia del golf”. Si racconta che Stubb abbia affascinato il presidente degli Stati Uniti d’America durante un viaggio di golf in Florida a marzo. Da allora, Stubb e Trump si sono scambiati messaggi e conversazioni frequenti, spesso all’alba, ora finlandese.