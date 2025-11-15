zelensky-(dopo-l’inchiesta-dell’anticorruzione):-al-via-piano-di-riorganizzazione-delle-aziende-dell’energia

Roma, 15 nov. (askanews) – “Stiamo avviando la riorganizzazione delle principali imprese statali nel settore energetico. Oltre a una revisione completa delle loro attività finanziarie, è previsto un rinnovamento della dirigenza di queste società. Oggi, insieme al primo ministro Yuliia Svyrydenko e al ministro dell’Economia Oleksii Sobolev, abbiamo definito la linea d’azione da seguire”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’inchiesta dell’Anticorruzione che ha svelato un capillare sistema di corruzione dentro le società energetiche del Paese, in cui sarebbero coinvolti due ministri e uomini molto vicini allo stesso Zelensky. Per quanto riguarda Energoatom, spiega il presidente ucraino su X, “entro una settimana devono essere soddisfatte tutte le condizioni per costituire un nuovo consiglio di sorveglianza, che consenta una completa riorganizzazione della gestione della società”. Su Ukrhydroenergo “dev’essere indetto un concorso urgente per nominare un nuovo amministratore delegato della società e completare la costituzione del consiglio di sorveglianza”. Per “Gas Transmission System Operator of Ukraine deve essere completato il consiglio di sorveglianza e deve essere indetto un concorso urgente per la posizione di amministratore delegato”, mentre per quel che concerne Naftogaz of Ukraine, “poiché i contratti dell’attuale consiglio di sorveglianza scadono nel gennaio del prossimo anno, deve essere indetto e condotto un concorso per il nuovo consiglio, in modo che possa iniziare a operare nel gennaio 2026”.

“In tutte le altre principali società energetiche statali, i rappresentanti dello Stato nei consigli di sorveglianza devono essere rinnovati”, sottolinea Zelensky.

Intanto le unità delle Forze di Difesa ucraine hanno colpito la raffineria di petrolio di Ryazan, nella regione russa di Ryazan. Sono state segnalate diverse esplosioni e un vasto incendio. Ne dà notizia lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook, riporta l’agenzia di stampa Ukrinform.

La raffineria produce benzina, gasolio, carburante per aerei, gas liquefatti e altri prodotti petroliferi. Produce in media- aggiunge Ukrinform – 840mila tonnellate di cherosene per aviazione all’anno, utilizzato dalle Forze Aerospaziali russe. Le Forze di Difesa ucraine hanno inoltre colpito una stazione radar Nebo-U in Crimea, un treno militare nei pressi della città di Tokmak, occupata dai russi nella regione di Zaporizhzhia e personale militare russo nei pressi di Vovcansk, nella regione di Kharkiv.