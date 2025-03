Zelensky dopo lo scontro con Trump: “Siamo grati agli americani, ma non mi scuso”. E su X scrive: “Siamo pronti a firmare l’accordo sui minerali”

ROMA – Chiede garanzie sulla sicurezza dell’Ucraina, di essere dalla stessa parte e la pace. Volodymyr Zelensky ha le idee chiare sui prossimi passi per arrivare a un cessate il fuoco definitivo. Dopo gli screzi con Donald Trump nello Studio Ovale, il presidente ha rilasciato un’intervista a Fox News.

“Sono molto grato agli americani per tutto il vostro sostegno. Avete fatto molto. Sono grato al Presidente Trump e al sostegno bipartisan del Congresso. E sono sempre stato molto grato a tutto il nostro popolo. Ci avete aiutato molto fin dall’inizio, durante i tre anni di innovazione su larga scala. Ci avete aiutato a sopravvivere”, ha detto intervenendo alla trasmissione Special Report. Zelensky ha insistito sul fatto che “nessuno vuole finire la guerra più di noi, perché noi in Ucraina siamo in questa guerra. Siamo in questa battaglia, una battaglia per la piena libertà, per le nostre vite”.

“DOBBIAMO STARE DALLA STESSA PARTE”

“Sto solo dicendo che penso che dobbiamo stare dalla stessa parte- ha insistito-. E spero che il presidente sia dalla nostra parte insieme a noi. E questo è molto importante per fermare Putin. Ho sentito dire molte volte dal presidente Trump che fermerà la guerra, e spero che lo faccia”.

Il presidente ha riconosciuto che quello ripreso dalle telecamere sia stato un momento negativo per entrambe le parti in causa, ma non pensa di doversi scusare con Trump. “Lo rispetto e rispetto gli americani- ha dichiarato smorzando i toni -penso che dobbiamo essere molto aperti e molto sinceri”, ma “certe conversazioni non andrebbero fatte di fronte ai media, con tutto il rispetto per la democrazia e la stampa libera”. Bisogna comprendere “la posizione dell’Ucraina e degli ucraini”.

“GLI UCRAINI VOGLIONO SOLO SENTIRE CHE L’AMERICA È DALLA NOSTRA PARTE”

Parlare di un cessate il fuoco “senza garanzie” è un argomento “delicato per il nostro popolo”: “Vogliono solo sentire che l’America è dalla nostra parte, che starà con noi e non con la Russia. Ma sono sicuro che sarà così”. E per questo, Zelensky è convinto che il rapporto tra Ucraina e America non è deteriorato: “La nostra è una relazione storica tra due popoli”.

Su X, Zelensky ha, poi, scritto: “Siamo pronti a firmare l’accordo sui minerali e sarà il primo passo verso le garanzie di sicurezza. Ma non è abbastanza, e abbiamo bisogno di più di questo. Un cessate il fuoco senza garanzie di sicurezza è pericoloso per l’Ucraina. Stiamo combattendo da 3 anni, e il popolo ucraino deve sapere che l’America è dalla nostra parte”. Garanzia che “Putin non tornerà domani”.

