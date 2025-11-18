Zelensky è a arrivato a Madrid, visita il Congresso spagnolo

martedì, 18 Novembre , 25

Incontra i presidenti delle Camere

Milano, 18 nov. (askanews) – All’indomani della visita in Francia, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Madrid, in Spagna, dove incontrerà il premier spagnolo, Pedro Sanchez, e il re Felipe VI.Il presidente ucraino ha iniziato la sua terza visita in Spagna con un incontro con i presidenti di entrambe le camere del Parlamento presso il Congresso spagnolo. Secondo quanto anticipato da El Pais, Sanchez annuncerà oggi l’impegno di Madrid per l’acquisto di armi americane per Kiev e specificherà l’importo dell’accordo. Il quotidiano ricorda che lo scorso 23 ottobre Sanchez ha confermato a Bruxelles la decisione di aderire al programma Purl (Prioritized Ukraine Requirements List).

