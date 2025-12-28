Zelensky è in Florida per incontrare Trump a Palm Beach

Roma, 28 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Miami, poche ore prima dell’incontro con Donald Trump, previsto alle 19 ora italiana nella residenza di Palm Beach del presidente americano. Lo riferiscono i media ucraini, corredando la notizia con un video. Dopo questo incontro è prevista una telefonata tra i leader europei e i presidenti di Ucraina e Stati Uniti. Il portavoce del presidente ucraino, Serhii Nikiforov, ha indicato ai giornalisti al seguito che “l’elenco definitivo dei partecipanti è ancora in fase di definizione”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico “approfondito” con il primo ministro britannico Keir Starmer prima dell’incontro previsto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Florida nel corso della giornata.

“Abbiamo discusso dei preparativi per l’incontro con il presidente Trump, così come di tutti i nostri contatti con i partner europei”, ha scritto Zelensky su X, “L’ho informato della situazione al fronte e delle conseguenze degli attacchi russi”.