Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: “Ha un bel look”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ”un bellissimo aspetto con questa giacca, ha davvero un bel look, mi piace”. Così il presidente americano Donald Trump si è rivolto al leader ucraino alla Casa Bianca, dove Zelensky si è presentato con una giacca nera e non in tenuta militare.  

“Presidente Zelensky è fantastico con quel completo”, ha detto un giornalista. “Ho detto la stessa cosa. Sì, sta bene”, ha affermato quindi Trump che, rivolto a leader ucraino, ha aggiunto: “E’ quello che ti ha attaccato l’ultima volta”. “Me lo ricordo” ha replicato Zelensky. “Mi scuso con lei, sta benissimo”, ha detto allora il giornalista che lo aveva attaccato nella precedente visita. E prima che potesse fare la prima domanda, il presidente ucraino ha incalzato: “Lei ha lo stesso vestito, io l’ho cambiato lei no”. 

Non è passata inosservata neanche la cravatta del segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth. Bianco blu e rosso: patriottica o una provocazione?
 

 

 

