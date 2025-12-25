giovedì, 25 Dicembre , 25

Incidente a Roma, schianto su via Aurelia: morto 49enne

Addio a Paolo Bontempi, inventò la tastiera e portò la musica nelle case di tutti

Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale

Leone XIV: “Ucraina e Russia devono dialogare, praticare la pace”

Zelensky e l’augurio che Putin muoia, la Russia: “Pieno d’odio e inadeguato”

(Adnkronos) – “Pieno d’odio e inadeguato”. La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin “possa morire”. 

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky “incivili e cariche di odio”, facendolo apparire come una “persona inadeguata”. E ha poi aggiunto che “viene spontaneo chiedersi se sia in grado di prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica”.  

