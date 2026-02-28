sabato, 28 Febbraio , 26

Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappe

(Adnkronos) - Quest’anno la corsa di Pechino Express...

Sanremo, scaletta serata finale: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) - Tutto pronto per la finale del...

Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran

(Adnkronos) - Guido Crosetto bloccato a Dubai. Il...

Bari, investito da un bus in manovra: morto 67enne

(Adnkronos) - Un uomo di 67 anni è...
HomeVideo NewsZelensky: giusto dare a popolo iraniano una possibilità contro regime
zelensky:-giusto-dare-a-popolo-iraniano-una-possibilita-contro-regime
Zelensky: giusto dare a popolo iraniano una possibilità contro regime
Video News

Zelensky: giusto dare a popolo iraniano una possibilità contro regime

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

“Importante salvare più vite possibile”

Kiev, 28 feb. (askanews) – “È giusto dare al popolo iraniano la possibilità di liberarsi del regime terroristico, di liberarsene e di garantire la sicurezza di tutte le nazioni che hanno sofferto a causa del terrorismo originato in Iran.” Così Zelensky ha commentato l’attacco di Usa e Israele contro l’Iran.”La nostra posizione è ben nota e l’Ucraina ne ha parlato ripetutamente, anche alla vigilia della guerra. È importante salvare quante più vite possibile. È importante impedire che la guerra si estenda. È importante che gli Stati Uniti siano determinati. E ogni volta che l’America è determinata, i criminali globali si indeboliscono.”, ha aggiunto.

Previous article
Sanremo Fuori Palco – 28 febbraio
Next article
Iran, raid di Israele su una scuola: oltre 50 morti

POST RECENTI

Video News

Marco Celauro vince V edizione Sanremo Cristian Music

Il direttore artistico Fabrizio Venturi: confermata crescitaRoma, 28 feb. - È Marco Celauro, cantautore di Agrigento, il vincitore della quinta edizione del Sanremo Cristian Music...
Video News

Sanremo Fuori Palco – 28 febbraio

Il punto della giornata sul FestivalSanremo, 28 feb. (askanews) - Serata finale al Festival di Sanremo. Sul palco Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica come co-conduttori,...
Video News

Iran, Starmer: aerei Gb in volo “in ambito d operazioni difensive”

"Per proteggere nostro popolo, nostri interessi e nostri valori"Londra, 28 feb. (askanews) - Gli aerei britannici "sono oggi in volo" in Medio Oriente "nell'ambito di...
Video News

In Pakistan manifestazioni contro attacco Usa-Israele sull’Iran

Le immagini delle proteste a SkarduSkardu, 28 feb. (askanews) - In Pakistan centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i raid aerei...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.