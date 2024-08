zelensky-ha-detto-che-l’ucraina-sta-rafforzando-le-posizioni-nel-kursk

“La situazione nell’Est è “sotto controllo”

Roma, 17 ago. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto oggi che le forze di Kiev stanno “rafforzando” le loro posizioni nella regione di Kursk, in Russia. Zelensky ha affermato di aver avuto dal comandante sul campo, il generale Oleksandr Syrskyi, notizia del ” rafforzamento delle posizioni nella regione di Kursk e dell’espansione del territorio stabilizzato”, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa France Presse.

Inoltre ha segnalato che sono stati catturati nuovi prigionieri di guerra da scambiare poi con i soldati ucraini catturati dai russi. “Ringrazio – ha continuato – tutti i soldati e i comandanti che stanno facendo prigionieri i soldati russi, avvicinando così la liberazione dei nostri soldati e civili detenuti dalla Russia”.

Il presidente ucraino ha sostenuto che la situazione sul fronte orientale – in particolare vicino alle città di Pokrovsk e Toretsk, regione di Donetsk – è “sotto controllo”, dopo che ieri Mosca ha detto di aver registrato un’avanzata in quell’area. “Decine di assalti russi sulle nostre posizioni nell’ultimo giorno”, ha detto Zelensky, aggiungendo: “Ma i nostri soldati e le nostre unità stanno facendo tutto il possibile per distruggere l’occupante e respingere gli attacchi”.