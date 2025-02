Zelensky immerso nel letame è ottimista: “Una preziosa terra rara?”. La vignetta di Natangelo

ROMA – La satira di Natangelo colpisce ancora. Questa volta il protagonista della vignetta pubblicata sul Fatto Quotidiano è Volodymyr Zelensky. Il presidente dell’Ucraina è completamente immerso in una pozza di letame e il vignettista scrive: “Ucraina: Zelensky cerca di conservare un certo ottimismo”. I negoziati per la ‘pace’ in Ucraina, infatti, si stanno tenendo tra Stati Uniti e Russia, escluse dalle trattative Ucraina e Unione europea. Oggi la dichiarazione del capo di stato ucraino che

‘Capo… siamo nella merda’ gli dice un collaboratore fuori campo. ‘Mmmm- ribatte Zelensky- E chi ci dice che non sia una preziosa terra rara?’. ‘Nonnò, è proprio merda’, la laconica sentenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Natangelo (@marionatangelo)

CHI È MARIO NATANGELO

Classe 1985, origini napoletane, Natangelo è un giornalista professionista autore, oltre che di vignette pungenti, anche di libri come ‘I peggio stronzi – la mia guerra quotidiana tra satira, giornalismo e politica’, ‘Pensavo fosse amore invece era Matteo Renzi‘ e ‘Napolitano! Sesso Moniti e Rock’n’roll’. Con Vauro, che ha dichiarato di voler lasciare proprio a Natangelo il testimone, ha realizzato la raccolta di vignette ‘2012 con loden’, con prefazione di Marco Travaglio. Fin dal primo numero di ‘Il Fatto Quotidiano’, nel 2009, Natangelo ha firmato almeno una vignetta al giorno per il giornale di Travaglio. Nello stesso anno ha iniziato una collaborazione con Smemoranda, ma nel suo passato c’è anche la rivista Linus. Da marzo di quest’anno è in libreria con il libro ‘Cenere. Appunti da un lutto‘ dedicato alla mamma defunta.

(Foto da Instagram)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it