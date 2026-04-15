mercoledì, 15 Aprile , 26

Assegno unico aprile 2026, quando sarà pagato: la data

(Adnkronos) - Si avvicina la data del pagamento...

Burundi, misteriosa malattia fa 5 morti: Oms indaga

(Adnkronos) - Le autorità sanitarie del Burundi, insieme...

Cuba, ‘El Cangrejo’ e ‘El Tuerto’: la nuova generazione Castro che negozia con Trump

(Adnkronos) - "Il futuro dell'isola dipende da questa...

Champions, oggi Bayern-Real: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo la Champions League....
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOZelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e Meloni
zelensky-in-visita-oggi-a-roma,-incontrera-mattarella-e-meloni
Zelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e Meloni
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Zelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e Meloni

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Volodymyr Zelensky in visita oggi mercoledì 15 aprile a Roma. Il presidente dell’Ucraina incontrerà prima la premier Giorgia Meloni, alle 15.30 a Palazzo Chigi.  

Più tardi, alle 17, Zelensky si recherà al Quirinale dove sarà ricevuto da presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.  

L’Italia “si è schierata senza se e senza ma, in questi anni, con la nazione aggredita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e che, con se stesso, difende anche noi. Ed è quello che continueremo a fare, chiaramente, mentre lavoriamo per cercare di costruire un percorso di pace che però deve essere sostenibile, sul quale l’Italia non è stata a guardare”, ha detto ieri Meloni a margine del Vinitaly, in vista dell’incontro di oggi. 

“Quello che oggi esiste di concreto nelle proposte di piano di pace – penso alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina immaginate sul modello dell’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Atlantica – era una proposta italiana che all’inizio fu guardata da tutti con sospetto e che poi è diventata la proposta che c’è nelle carte di un piano di pace”, ha proseguito la premier. “Quindi – ha aggiunto – continuiamo a fare il nostro lavoro con serietà, continuiamo a fare il nostro lavoro anche cercando di offrire soluzioni possibili ai nostri alleati, ai nostri interlocutori, e mi pare che questo sia un elemento che viene riconosciuto da tutti”. 

Previous article
Le prime pagine di mercoledì 15 aprile 2026
Next article
Arsenal-Sporting Lisbona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Assegno unico aprile 2026, quando sarà pagato: la data

(Adnkronos) - Si avvicina la data del pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico per quanto riguarda aprile. Sostegno economico per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Burundi, misteriosa malattia fa 5 morti: Oms indaga

(Adnkronos) - Le autorità sanitarie del Burundi, insieme all'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), stanno conducendo indagini per identificare l'eziologia di una misteriosa malattia che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cuba, ‘El Cangrejo’ e ‘El Tuerto’: la nuova generazione Castro che negozia con Trump

(Adnkronos) - "Il futuro dell'isola dipende da questa famiglia, è una monarchia". Così il giornalista cubano in esilio, Abraham Jimenez Enoa, sintetizza con il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Champions, oggi Bayern-Real: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all'Allianz Arena nella sfida di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.