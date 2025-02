Zelensky incontra Keith Kellogg: “Incontro produttivo, siamo grati agli Stati Uniti”

ROMA – “Ho avuto un incontro produttivo con Kellogg, una buona discussione con molti dettagli importanti. Sono grato agli Stati Uniti per tutta l’assistenza e il supporto bipartisan per l’Ucraina e il popolo ucraino”. Così Volodymyr Zelensky commenta su X il confronto con l’inviato Usa Keith Kellogg. Frasi che sono un tentativo di disgelo dopo le frasi dette da Trump sull’operato ucraino nel conflitto con la Russia.

.”È importante per noi, e per l’intero mondo libero, che la forza americana venga percepita. Abbiamo avuto una conversazione dettagliata sulla situazione del campo di battaglia, su come restituire i nostri prigionieri di guerra e sulle garanzie di sicurezza efficaci. Fin dal primo secondo di questa guerra, l’Ucraina ha cercato la pace. Dobbiamo e possiamo garantire che la pace sia forte e duratura, in modo che la Russia non possa mai tornare con la guerra”, aggiunge.

“L’Ucraina- spiega- è pronta per un accordo di investimento e sicurezza forte ed efficace con il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo proposto il modo più rapido e costruttivo per ottenere risultati. Il nostro team è pronto a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il successo ci unisce tutti. Le forti relazioni tra Ucraina e Stati Uniti sono un vantaggio per il mondo intero. Ringrazio il generale Kellogg per il lavoro congiunto che ha permesso di raggiungere risultati importanti”.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.

It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2025