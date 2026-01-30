zelensky:-invito-putin-a-kiev,-vediamo-se-ha-il-coraggio

Roma, 30 gen. (askanews) – “Naturalmente è impossibile che io incontri Putin a Mosca. Sarebbe come incontrarlo a Kiev”, ha dichiarato oggi ai giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricambiando l’invito al presidente russo Vladimir Putin nella capitale ucraina: “allo stesso modo posso invitarlo io a Kiev: venga pure. Lo invito pubblicamente, se naturalmente avrà il coraggio”.

Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina vuole raggiungere un’intesa costruttiva su una reale fine della guerra, organizzare un incontro che possa essere produttivo, discutere le questioni esistenti e risolverle.

“Ma se qualcuno non vuole incontrarsi e per qualche motivo non può permettersi di dirlo apertamente, allora ecco che arrivano questi inviti a Mosca. È chiaro cosa stia succedendo”, ha osservato il presidente ucraino, ribadendo che Kiev è aperta a qualsiasi tipo di formato di negoziato, purché sia produttivo.

In merito alla presenza degli europei, Zelensky si dichiara favorevole, ma nutre qualche dubbio sulle intenzioni di russi e americani.

“Certo, sosteniamo sempre la partecipazione degli europei. Ma non sono sicuro che le altre due parti sosterranno un simile formato per un incontro tra leader”, ha spiegato Zelensky.