Zelensky: la Russia attacca prima di Natale, oltre 650 droni e 30 missili. Sono molto chiare le sue priorità

Roma, 23 dic. (askanews) – Oltre 650 droni e una trentina di missili russi sono stati lanciati nella notte in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky.

“Al momento, un regime di allerta aerea è mantenuto nella maggior parte del territorio ucraino (…) Almeno 13 regioni sono state colpite dall’attacco. Gran parte dei droni e dei missili è stata abbattuta”, ha scritto su Telegram. Questo attacco, avvenuto alla vigilia di Natale, dopo un nuovo ciclo di negoziati negli Stati Uniti, “indica in modo molto chiaro le priorità della Russia”, ha aggiunto il capo dello Stato. Un massiccio attacco russo contro Zaporizhzhia, avvenuto oggi, ha ucciso almeno tre persone, tra cui un bambino di quattro anni, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Questo attacco russo invia un segnale molto chiaro sulle priorità della Russia. L’attacco è stato effettuato essenzialmente nel mezzo dei negoziati volti a porre fine a questa guerra”, ha affermato in un post su Telegram. Zelensky ha esortato quindi i partner occidentali dell’Ucraina ad aumentare la pressione su Mosca.

L’esercito russo ha lanciato nella notte e nella mattinata “un nuovo attacco su larga scala contro la rete elettrica ucraina, il nono dall’inizio dell’anno”, ha denunciato il ministro dell’Energia ucraino ad interim, Artem Nekrassov, durante un punto stampa.

Secondo lui, gli oblast di Rivne, Ternopil e Khmelnytsky sono quasi totalmente privi di elettricità, e si segnalano interruzioni anche negli oblast di Vinnytsia, Chernihiv, Zytomyr, Donetsk, Dnipropetrovsk e Kharkiv.