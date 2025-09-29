lunedì, 29 Settembre , 25

Zelensky: “La Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova”

Zelensky: “La Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova”

“Nonostante abbia speso ingenti risorse”

Kiev, 29 set. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il partito filo-europeo al potere in Moldova per la vittoria alle elezioni parlamentari, aggiungendo che la Russia non è riuscita a ribaltare il voto nell’ex paese sovietico.”L’influenza sovversiva della Russia non si diffonderà ulteriormente in Europa – ha detto Zelensky – la Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova, nonostante abbia speso ingenti risorse per minarla e corrompere chiunque potesse”.

