Zelensky: l’approccio “attivo” dell’Ue può condurre a una “pace dignitosa”

Roma, 12 ago. (askanews) – L’approccio “attivo” dell’Ue può aiutare a giungere ad una “una pace dignitosa”, ha scritto sul proprio profilo X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la dichiarazione congiunta dei leader europei in vista del vertice in Alaska tra il presidente statunitense Donald Trump ed il presidente russo Vladimir Putin previsto il prossimo 15 agosto.

“Sono grato ai leader dell’Europa per il loro chiaro sostegno alla nostra indipendenza, alla nostra integrità territoriale e a un approccio così attivo alla diplomazia, che può aiutare a porre fine a questa guerra con una pace dignitosa”, ha dichiarato Zelensky.

