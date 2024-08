zelensky:-l’attacco-russo-condotto-con-con-100-missili-e-100-droni

“Potremmo fare di più insieme all’aviazione dei Paesi europei”

Roma, 26 ago. (askanews) – L’attacco lanciato oggi dalla Russia in Ucraina è stato “uno dei più grandi, un attacco combinato, con oltre un centinaio di missili di vario tipo e circa un centinaio di (droni) ‘Shahed'”. Lo ha precisato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che “in tutta l’Ucraina potremmo fare molto di più per proteggere le vite se l’aviazione dei nostri vicini europei operasse di concerto con i nostri F-16 e sistemi di difesa aerea”. “Se tale unità si è dimostrata efficace in Medio Oriente, deve funzionare anche in Europa. La vita ha lo stesso valore ovunque”, ha aggiunto il presidente su X.

“L’Ucraina non può essere limitata nelle sue capacità a lungo raggio quando i terroristi non hanno queste limitazioni – ha quindi proseguito – i nostri difensori non possono essere limitati nelle loro armi quando la Russia schiera il suo intero arsenale, inclusi gli ‘Shahed’ e i missili balistici dalla Corea del Nord. America, Regno Unito, Francia e i nostri altri partner hanno il potere di aiutarci a fermare questo terrore. Il momento per un’azione decisiva è adesso”.