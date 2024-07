zelensky:-mi-aspetto-passi-concreti-e-risposta-forte-dal-summit-nato

Il presidente ucraino a Varsavia prima del vertice a Washington DC

Roma, 8 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso le sue preoccupazioni in vista del vertice Nato che si terrà dal 9 all’11 luglio a Washington DC. “Mi aspetto passi e risposte molto concrete dai nostri partner”, ha dichiarato durante i colloqui a Varsavia in Polonia, anche alla luce degli ultimi attacchi missilistici russi che hanno colpito diverse città ucraine, compresa Kiev, in cui è stato distrutto anche un ospedale pediatrico.”Vorrei sentire dai nostri partner una risposta più forte al colpo che la Russia ha inferto ancora una volta alla nostra popolazione, alla nostra terra, ai nostri figli”, ha detto Zelensky in conferenza stampa con il primo ministro polacco Donald Tusk.