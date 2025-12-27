Zelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in Canada

Roma, 27 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si collegherà alcuni alleati europei – e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – durante una sosta in Canada, nel corso del viaggio verso gli Stati Uniti, dove domenica è previsto un incontro con il presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse.

Parlando con i giornalisti attraverso un’app di messaggistica durante il volo, Zelensky ha spiegato che l’aereo farà scalo in Canada, dove è in programma un incontro con il primo ministro canadese Mark Carney. In quell’occasione, ha aggiunto, è previsto anche un collegamento online con diversi leader europei. “Siamo attualmente in volo verso la Florida, negli Stati Uniti. Lungo il percorso faremo una sosta in Canada. Avrò un incontro con il primo ministro del Canada Mark Carney e insieme prevediamo di tenerci in collegamento online con i leader europei”, ha detto Zelensky.