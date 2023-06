Zelensky: passo dopo passo, stiamo avanzando. Kiev: liberati otto villaggi in due settimane

Il presidente ucraino assicura: tutti i sistemi Patriot forniti dagli Usa sono in azione

Roma, 19 giu. (askanews) – Otto insediamenti sono stati liberati nelle ultime due settimane nella controffensiva dell’Ucraina nelle regioni di Berdyansk e Melitopol, compreso il villaggio di Piatykhatky, ha detto il viceministro della difesa Hanna Maliar in un post su Telegram. Un blogger russo aveva riferito della conquista del villaggio sul fianco occidentale del fronte di Zaporizhzhia domenica dopo quelli che ha descritto come feroci combattimenti.

“Le nostre truppe stanno avanzando, posizione per posizione, passo dopo passo, stiamo avanzando”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video postato nella notte. “Questa settimana abbiamo avuto Ramstein, e l’aspetto principale è la velocità dei rifornimenti. La prossima settimana avremo nuove importanti comunicazioni con i nostri partner, per il bene del nostro movimento, per il bene delle armi, per il bene dei nostri guerrieri che hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. Sono grato a tutti coloro che ora sono in combattimento, nelle posizioni e nei posti di combattimento”, ha aggiunto. Inoltre, Zelensky ha voluto confermare che tutti i sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot forniti dagli Stati Uniti all’Ucraina ad aprile funzionano ancora, contrariamente a quanto affermato dalla Russia e in particolare dal presidente russo Vladimir Putin che al Forum economico internazionale di San Pietroburgo aveva dichiarato che Mosca avesse distrutto cinque sistemi Patriot. “Sono ancora qui, stanno lavorando, stanno abbattendo missili russi. Nel modo più efficiente possibile. Non è stato distrutto un solo Patriot”, ha assicurato Zelensky.

