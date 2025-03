Zelensky: primo passo potrebbe essere tregua nei cieli o sull’energia

Il presidente ceco Pavel: Putin dimostra “vero cinismo”

Kiev, 21 mar. (askanews) – A Gedda, lunedì, anche gli ucraini parteciperanno ai colloqui per il cessate il fuoco con la Russia – tramite l’intermediario statunitense. L’equipe tecnica di Kiev punta al cessare il fuoco nei cieli, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a Kiev a fianco del presidente ceco Petr Pavel, oppure “delle condizioni di cui mi ha parlato il presidente Trump al telefono: mi ha detto di cosa ha parlato con Putin, si tratta di non colpire le infrastrutture dell’energia e le altre infrastrutture civili con missili o altre armi a lungo raggio”. Però, aggiunge, “non posso dirvi come andrà a finire l’incontro”Il presidente ceco da parte sua ha parlato di Vladimir Putin: “Bisogna essere veramente cinici per dichiarare da un lato l’intenzione di avere un negoziato di pace o sul cessate il fuoco, e allo stesso tempo lanciare un attacco massiccio contro le infrastrutture civili. È estremamente difficile dialogare con un simile interlocutore”.