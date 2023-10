Zelensky: priorità è cacciare i russi. Stoltenberg: la Nato deve aumentare il sostegno all’Ucraina

Conferenza stampa congiunta a Bruxelles, dove è in corso il vertice dei ministri della Difesa della Nato

Roma, 11 ott. (askanews) – “Il vostro coraggio continua a impressionarci e ad essere di ispirazione per tutti noi: saremo al vostro fianco, perché questo è importante per la Nato. La vostra battaglia è la nostra battaglia, i vostri valori sono i nostri valori e saremo al vostro fianco tutto il tempo necessario”: lo ha ribadito il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella breve conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Bruxelles, dove è in corso il vertice dei ministri della Difesa della Nato. Il segretario ha sottolineato come l’Alleanza “debba aumentare il proprio supporto” per Kiev e ha anticipato alcuni annunci in tal senso da un certo numero di Paesi membri durante lo svolgimento del vertice. Il sostegno della Nato all’Ucraina riguarda in particolare “i sistemi di difesa aerea, artiglieria e munizioni”, ha spiegato Stoltenberg precisando che l’Alleanza ha aumentato la produzione di armamenti. “La difesa aerea è fondamentale per proteggere le città, le economie, le infrastrutture critiche, in modo che l’economia possa funzionare – il che permetterà loro di finanziare e produrre le munizioni necessarie”, ha concluso.

“La nostra priorità è cacciare i russi dal nostro territorio”: ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella breve conferenza stampa con Stoltenberg a Bruxelles. “Ma dobbiamo anche pensare a come vivere durante la guerra: e questo significa ricostruzione. Vi sono alcune voci che dicono che non abbiamo soldi per la ricostruzione, e la risposta è semplice: avete degli asset russi, loro ci hanno distrutto, possiamo usare questo denaro”, ha concluso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Bruxelles e ha tenuto una conferenza stampa congiunta con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Oggi è in programma a Bruxelles la riunione dei Ministri della Difesa dell’Ue: in agenda, oltre all’Ucraina, anche il conflitto in Medio Oriente; il ministro della Difesa israeliano Yaoav Gallant dovrebbe partecipare in teleconferenza.