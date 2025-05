zelensky:-pronti-a-qualsiasi-negoziato-per-porre-fine-alla-guerra

In vista dell’incontro a Istanbul

Kiev, 14 mag. (askanews) – Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è pronta a “qualsiasi formato” di negoziati per porre fine alla guerra con la Russia, in vista dei colloqui a Istanbul del 15 maggio, ma ha affermato che le sue prossime mosse dipenderanno da chi rappresenterà la Russia all’incontro.”L’Ucraina è pronta a qualsiasi forma di negoziato e non abbiamo paura degli incontri. Domani, in Turchia”, ha detto Zelensky durante il suo discorso quotidiano. “Sto aspettando di vedere chi arriverà dalla Russia, poi deciderò quali passi l’Ucraina dovrà compiere”, ha aggiunto. Il Cremlino non ha ancora annunciato la propria delegazione per i colloqui.