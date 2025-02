Zelensky: pronto “scambiare” la presidenza con l’ingresso nella Nato

“Se c’è bisogno che mi dimetta, sono pronto” Milano, 23 feb. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a lasciare l’incarico di presidente dell’Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa del 23 febbraio seguita dai media ucraini. “Se c’è bisogno che mi dimetta, sono pronto. Posso scambiare (la mia uscita) con (l’adesione dell’Ucraina) alla NATO se ci sono tali condizioni. Mi concentro sulla sicurezza dell’Ucraina oggi, non tra 20 anni, e non ho intenzione di restare al potere per un decennio”, ha osservato Zelensky, ribadendo di volere il dialogo con Donald Trump.

“Dopo la fine della legge marziale, ci saranno le elezioni. E le persone faranno la loro scelta. Non sarò al potere per dieci anni. Ma non permetteremo a Putin di salire al potere sul territorio dell`Ucraina. Questo è tutto”, ha anche affermato Volodymyr Zelensky. Il quale ha dichiarato di voler incontrare Donald Trump prima di

un possibile vertice tra Trump e Vladimir Putin. “Dobbiamo incontrarci e parlare” dell’accordo sui minerali con gli Stati Uniti, ha affermato Zelensky nella conferenza stampa a Kiev. “Penso che questo incontro dovrebbe essere equo, vale a dire (aver luogo) prima che Trump incontri Putin”, ha affermato.

Tra le altre cose, Zelensky ha detto: “Ma perché offendersi? Qualcuno che è un dittatore sarebbe offeso dalla parola dittatore”, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del presidente Usanei suoi confronti. “Per me, onestamente, è importante cosa pensano gli ucraini di me. Ad essere onesti. (1:42) Penso che lo stesso valga per il presidente Trump. Per lui è importante cosa pensano di lui gli americani. E penso che questo sia molto importante per lui in questo momento”.