Zelensky: Putin non vuole la fine della guerra, sono solo parole

Redazione-web

L’intervento a Cernobbio: “Noi disponibili a qualsiasi incontro”

Cernobbio (Co), 5 set. (askanews) – “È importante avere un incontro bilaterale o trilaterale con Putin, noi siamo ovviamente disponibili a qualsiasi incontro con Putin ma non crediamo che sia pronto veramente a porre fine al conflitto, le sue sono solo parole e nessuno si fida delle sue parole”. Così, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento di apertura al forum Ambrosetti Teha a Cernobbio.”Io voglio vivere nel mio Paese, senza guerre, solo avere la pace nel nostro Paese, per i nostri figli – ha aggiunto – questa è la grande differenza. Qualcuno vuole avere tutto il mondo e noi vogliamo solo avere le nostre case e il nostro Paese e basta”.

