San Marco Group acquisisce Oikos

(Adnkronos) - “Promuovere il saper fare e l’industria...

Dazi, Trump: “Molto deluso da sentenza Corte Suprema, mi vergogno per i giudici”. E annuncia tariffe globali del 10%

(Adnkronos) - La sentenza della Corte Suprema Usa...

Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

(Adnkronos) - Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz....

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è...
zelensky:-riceviamo-informazioni-di-intelligence-dagli-usa-come-sempre
Zelensky: riceviamo informazioni di intelligence dagli Usa come sempre

Zelensky: riceviamo informazioni di intelligence dagli Usa come sempre

Zelensky: riceviamo informazioni di intelligence dagli Usa come sempre
Redazione-web
Redazione-web

“Anche dalla Francia e da altri paesi europei”

Milano, 20 feb. (askanews) – Il livello di intelligence che l’Ucraina riceve dagli Stati Uniti non è diminuito, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, nonostante Washington abbia ridotto altre forme di sostegno militare e finanziario sotto la guida di Donald Trump. “Riceviamo sicuramente informazioni di intelligence dalla Francia e da altri paesi europei che richiediamo, e riceviamo informazioni di intelligence dagli americani allo stesso livello di sempre”, ha dichiarato Volodymyr Zelensky all’Afp in un’intervista esclusiva a Kiev.

