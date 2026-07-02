Zelensky: risponderemo ad attacco contro Kiev. Se i partner avessero mantenuto le promesse, più vite salvate

Roma, 2 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha dichiarato, visitando i luoghi dell’attacco russo contro Kiev, che l’Ucraina è pronta a rispondere.

“Noi siamo per una pace giusta, per una conclusione giusta della guerra. Finché non ci sarà, siamo quindi per risposte giuste”, ha osservato Zelensky, secondo quanto riferisce l’agenzia ucraina Interfax.

L’Ucraina è aperta e pronta ai negoziati, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha paura, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Siamo aperti, siamo pronti a incontrarci. Lui (Putin, ndr) ha fisicamente paura di incontrarci”, ha detto Zelensky ai giornalisti sul luogo dell’attacco russo nel quartiere di Darnytskyi a Kiev, come riferito dall’agenzia ucraina Interfax.

“Se i nostri partner avessero rispettato le promesse fatte, oggi avremmo potuto salvare più vite. Questo è un grosso problema legato ai nostri partner. Da un lato, c’è un grande sostegno, e siamo grati a loro. Ma, dall’altro, abbiamo bisogno che facciano semplicemente ciò che è stato concordato, firmato o promesso”, ha poi sottolineato il presidente ucraino.

“Abbiamo bisogno di un pacchetto di protezione adeguato. Abbiamo bisogno di questi missili. Stiamo esercitando la massima pressione, negoziando. Ci sono Paesi con cui abbiamo raggiunto accordi, ai quali saremmo ancora disposti a dare denaro. Dove il PURL ha funzionato, separatamente senza il PURL. Ad esempio, con la Norvegia, non dirò dove, c’era la volontà di pagare per 200 missili, ma di tutti questi 200 missili non ne è arrivato nemmeno uno”, ha detto Zelensky, secondo quanto riferisce l’agenzia ucraina Interfax.

Zelensky ha osservato che l’Ucraina sta attualmente registrando un rallentamento nelle forniture e continuerà a collaborare con i partner per ottenere missili antibalistici.