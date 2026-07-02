giovedì, 2 Luglio , 26

Meloni al congresso della Uil: “Salario giusto una vittoria di tutti i lavoratori”

(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni nel suo...

Vujacic: “Essere Ambasciatori del Premio Fair Play Menarini è un grande onore”

(Adnkronos) - "Essere ambasciatori del Premio Fair Play...

Wimbledon, il programma di domani: da Djokovic a Sinner, i match e dove vederli

(Adnkronos) - Quinta giornata di match domani a...

Ian Thorpe: “Il fair play? È il modo in cui vinci”

(Adnkronos) - Il nuoto avrà la sua casa...
HomeAttualitàZelensky: risponderemo ad attacco contro Kiev. Se i partner avessero mantenuto le...
zelensky:-risponderemo-ad-attacco-contro-kiev.-se-i-partner-avessero-mantenuto-le-promesse,-piu-vite-salvate
Zelensky: risponderemo ad attacco contro Kiev. Se i partner avessero mantenuto le promesse, più vite salvate
Attualità

Zelensky: risponderemo ad attacco contro Kiev. Se i partner avessero mantenuto le promesse, più vite salvate

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 2 lug. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha dichiarato, visitando i luoghi dell’attacco russo contro Kiev, che l’Ucraina è pronta a rispondere.

“Noi siamo per una pace giusta, per una conclusione giusta della guerra. Finché non ci sarà, siamo quindi per risposte giuste”, ha osservato Zelensky, secondo quanto riferisce l’agenzia ucraina Interfax.

L’Ucraina è aperta e pronta ai negoziati, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha paura, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Siamo aperti, siamo pronti a incontrarci. Lui (Putin, ndr) ha fisicamente paura di incontrarci”, ha detto Zelensky ai giornalisti sul luogo dell’attacco russo nel quartiere di Darnytskyi a Kiev, come riferito dall’agenzia ucraina Interfax.

“Se i nostri partner avessero rispettato le promesse fatte, oggi avremmo potuto salvare più vite. Questo è un grosso problema legato ai nostri partner. Da un lato, c’è un grande sostegno, e siamo grati a loro. Ma, dall’altro, abbiamo bisogno che facciano semplicemente ciò che è stato concordato, firmato o promesso”, ha poi sottolineato il presidente ucraino.

“Abbiamo bisogno di un pacchetto di protezione adeguato. Abbiamo bisogno di questi missili. Stiamo esercitando la massima pressione, negoziando. Ci sono Paesi con cui abbiamo raggiunto accordi, ai quali saremmo ancora disposti a dare denaro. Dove il PURL ha funzionato, separatamente senza il PURL. Ad esempio, con la Norvegia, non dirò dove, c’era la volontà di pagare per 200 missili, ma di tutti questi 200 missili non ne è arrivato nemmeno uno”, ha detto Zelensky, secondo quanto riferisce l’agenzia ucraina Interfax.

Zelensky ha osservato che l’Ucraina sta attualmente registrando un rallentamento nelle forniture e continuerà a collaborare con i partner per ottenere missili antibalistici.

Previous article
Lollobrigida: olio, tolleranza zero per chi non rispetta regole
Next article
Pichetto a Federmanager: “Necessaria capacità visione da parte di chi ha esperienza manageriale”

POST RECENTI

Attualità

Spazio, Urso incontra Lloyd: favorire nuove opportunità industriali

Milano, 2 lug. (askanews) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il sottosegretario di Stato al...
Attualità

Tennis, Sonego al terzo turno a Wimbledon

Roma, 2 lug. (askanews) – Una vittoria alla Sonego. Il tennista italiano è al terzo turno di Wimbledon a seguito del successo contro il canadese...
Attualità

Meloni: morti lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

Roma, 2 lug. (askanews) – "Oltre 1.000 l’anno sono le volte in cui noi siamo stati tutti sconfitti: persone, famiglie, storie interrotte che non devono...
Attualità

Lavoro, Meloni: detassazione rinnovi contratti sarà confermata in 2027

Milano, 2 lug. (askanews) – La detassazione al 5% degli aumenti contrattuali sarà confermata anche nella prossima legge di bilancio. Lo ha detto la presidente...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.