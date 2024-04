Zelensky: senza l’aiuto del Congresso Usa, l’Ucraina perderà la guerra

Programma di aiuti da 60 miliardi bloccato dall’anno scorso

Roma, 7 apr. (askanews) – “Se il Congresso statunitense non aiuterà l’Ucraina, l’Ucraina perderà la guerra”: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in videoconferenza con i rappresentanti della piattaforma United24.

“Senza il sostegno del Congresso sarà difficile vincere, o sopravvivere come Stato indipendente: e se l’Ucraina dovesse perdere la guerra, altri Stati verranno attaccati” dalla Russia, ha avvertito Zelensky. Il programma di aiuti militari statunitensi destinato a Kiev, dell’ammontare di 60 miliardi di dollari, è bloccato al Congresso dall’anno scorso a causa delle profonde divisioni fra Repubblicani e Democratici – con le presidenziali ormai all’orizzonte.

In particolare, sono i sostenitori di Donald Trump – candidato Repubblicano alla Casa Bianca malgrado i numerosi guai giudiziari – a non voler votare il provvedimento se non in cambio di un inasprimento della regolamentazione sull’immigrazione.