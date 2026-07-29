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Zelensky: “Trump d’accordo su produzione missili Patriot”
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Zelensky: “Trump d’accordo su produzione missili Patriot”

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(Adnkronos) – Donald Trump ha acconsentito a concedere all’Ucraina le licenze per la produzione di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo le ultime news di oggi mercoledì 29 luglio. 

Parlando con Fox News, il capo dello Stato ha aggiunto che il presidente degli Stati Uniti “ha acconsentito a concederci le licenze, e poi ho incontrato i rappresentanti dei produttori, importanti aziende militari statunitensi. Spero che possiamo arrivare a una produzione congiunta”. 

Nell’intervista a Fox News, il presidente ucraino ha detto che “Putin sta perdendo 30.000 soldati al mese. Sono molte perdite, ma non vuole fermare questa guerra. Quindi ora l’iniziativa non è più nelle mani di Putin”.  

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