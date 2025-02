Zelensky: “Trump deve impedire nuove aggressioni della Russia, non solo congelare la guerra”

ROMA – Il piano di Trump per una “rapida soluzione” della guerra deve prevedere anche la garanzia che la Russia non aggredisca l’Ucraina in futuro. Lo ha detto Volodymyr Zelensky commentandole dichiarazioni di Trump sui colloqui telefonici di pace con Putin.

“Un conflitto congelato – ha detto il presidente ucraino – porterà a più aggressioni ancora e ancora. Chi passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, sia per Trump”, ha detto Zelenski intervistato dalla britannica ITV. “Non ha bisogno solo di porre fine alla guerra. Ha bisogno di agire in modo che Putin non abbia più alcuna possibilità di farci la guerra. Questa sarebbe una vittoria”.

Zelenski ha ribadito la sua disponibilità a tenere colloqui con la Russia, a condizione che gli alleati occidentali dell’Ucraina siano coinvolti. “Se fossi convinto che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno e ci sosterranno e ci forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi tipo di colloquio. Se ci sono garanzie di sicurezza, allora possiamo parlare di una fine della ‘fase calda’ della guerra”.

