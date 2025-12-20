sabato, 20 Dicembre , 25

Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti sequestrano una seconda...

Contatto Castellanos-Terracciano in area, niente rigore: proteste in Lazio-Cremonese

(Adnkronos) - Polemiche in Lazio-Cremonese. Oggi, sabato 20...

Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla cena di Natale

(Adnkronos) - Elodie volontaria a Milano. Tra i...

Papa Leone sta studiando tedesco su Duolingo, e gli utenti lo riconoscono

(Adnkronos) - Robert Prevost sta imparando il tedesco...
zelensky:-usa-hanno-proposto-colloquio-con-ucraina-e-russia-a-miami
Zelensky: Usa hanno proposto colloquio con Ucraina e Russia a Miami

Zelensky: Usa hanno proposto colloquio con Ucraina e Russia a Miami

Video NewsZelensky: Usa hanno proposto colloquio con Ucraina e Russia a Miami
Redazione-web
Di Redazione-web

“Non è Putin a decidere sulle elezioni a Kiev”

Roma, 20 dic. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che Mosca non ha voce in capitolo nell’organizzazione delle elezioni in Ucraina, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che potrebbe fermare gli attacchi in caso di elezioni a Kiev. “Non è Putin a decidere quando e in quale formato si svolgeranno le elezioni in Ucraina”, ha detto Zelensky, che ha escluso anche i voti nei territori occupati dalla Russia.Il leader ucraino ha inoltre affermato che gli Stati Uniti hanno proposto colloqui tra rappresentanti di Kiev e di Mosca a Miami, dove i russi sono arrivati per discutere con gli americani sul loro piano per l’Ucraina. Agli incontri dovrebbe partecipare anche il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.