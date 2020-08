Zelic: “Messi deve andare a Napoli a vincere lo scudetto per fare un passo avanti”

Napoli | L’ex calciatore Ned Zelic dà un consiglio a Leo Messi dopo l’ennesima delusione Barça in Champions League. Ecco quanto scritto su Twitter:

“Se il grande Lionel Messi vuole passare al livello successivo, allora deve firmare con il Napoli e vincere uno Scudetto”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/NedZelic/status/1295324750718345216″]

Neđeljko Zelić noto semplicemente come Ned o Nedjeliko Zelić (Sydney, 4 luglio 1971) è un ex calciatore australiano, di ruolo difensore. Nel ruolo di centrale ha militato anche in società europee come il Borussia Dortmund oltre a vestire la maglia della propria nazionale. Con la maglia del Borussia ha vinto un campionato tedesco nella stagione 1994/1995, con l’Australia la Coppa d’Oceania del 1996.

