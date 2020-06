Zeman: “Insigne grande giocatore, non ha mostrato le sue qualità solo a Napoli”

Zdenek Zeman, ex allenatore di Insigne a Foggia e a Pescara, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport. Il suo intervento ha spaziato tra molti temi, ma uno su tutti è stato proprio il valore dell’attuale capitano del Napoli, che l’allenatore boemo conosce benissimo. A Pescara e anche in Nazionale, a detta di Zeman, Insigne ha mostrato tutte le sue qualità e quindi non andrebbe così tanto criticato. Poi un commento sulla prossima gara di Serie A tra Atalanta e Napoli, che sarà sicuramente per il tecnico una partita entusiasmante ricca di emozioni, tra due compagini che potranno dire la loro anche in Champions League ad agosto.

Le parole di Zeman

“Insigne viene un giorno esaltato e quell’altro criticato e non lo trovo per niente giusto. La realtà è che le sue qualità sono indiscutibili, e Lorenzo non le ha mostrate solo a Napoli. Si sono viste anche in Nazionale e ovunque abbia giocato. Gli auguro sempre il meglio, di continuare così e sono convinto anche che giovedì vedremo una partita emozionante. Non dimentichiamoci poi di agosto, dove Napoli e Atalanta potrebbero essere protagoniste in Champions. Sono grandi squadre e daranno spettacolo”.

